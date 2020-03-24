Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты заявило о 16 новых случаях заражения коронавирусом в Молдове за последние сутки. Таким образом, число инфицированных достигло 125 человек.



По словам главы минздрава, среди новых случаев: пять зарегистрированы в Кишиневе, по два случая в Хынчештах и Сороках, по одному — в Новых Аненах, Рышканах и Шолданештах и Приднестровском регионе.