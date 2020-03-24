Минздрав: 16 новых случаев заражения за последние сутки
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты заявило о 16 новых случаях заражения коронавирусом в Молдове за последние сутки. Таким образом, число инфицированных достигло 125 человек.
По словам главы минздрава, среди новых случаев: пять зарегистрированы в Кишиневе, по два случая в Хынчештах и Сороках, по одному — в Новых Аненах, Рышканах и Шолданештах и Приднестровском регионе.
По словам главы минздрава, среди новых случаев: пять зарегистрированы в Кишиневе, по два случая в Хынчештах и Сороках, по одному — в Новых Аненах, Рышканах и Шолданештах и Приднестровском регионе.
Опубликовано: 17:52 24/03/2020
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