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Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
 

Минздрав: 16 новых случаев заражения за последние сутки


Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты заявило о 16 новых случаях заражения коронавирусом в Молдове за последние сутки. Таким образом, число инфицированных достигло 125 человек.

По словам главы минздрава, среди новых случаев: пять зарегистрированы в Кишиневе, по два случая в Хынчештах и Сороках, по одному — в Новых Аненах, Рышканах и Шолданештах и Приднестровском регионе.


Опубликовано: 17:52 24/03/2020

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