

Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ посоветовал бизнесмену Иону Стурзе вместо советов врачам в разгар кризиса, спровоцированного коронавирусом, сделать подарок медицинской системе страны, поддержав врачей, которые борются с COVID-19.



Депутат отметил «коварное отношение» Стурзы в разгар кризиса. По мнению Фуркулицэ, ранее выступавший в роли политолога и эксперта в экономике, безопасности и истории, сегодня бывший премьер, как и подобные ему личности, «строят из себя знатоков в такой сфере как вирусология», раздавая советы властям.



«Резко выросло число экспертов в вирусологии (...) Это те же люди, которые до недавних пор разбирались в политологии, археологии, сельском хозяйстве, экологии, безопасности, внешней политике. Ежедневно в фейсбуке появляются консультации Стурзы, Усатого, Канду, Санду, Шора о том, что делать правительству в борьбе с COVID-19», - написал социалист на своей странице в социальной сети.



Корнелиу Фуркулицэ также наплмнил, что многие из них были ранее у власти и «ничего не сделали, чтобы подготовить медицинскую систему к возможной пандемии».



Лидер фракции ПСРМ пишет, что теперь врачам, которые борются с вирусом, необходимы конкретные действия, а не комментарии.



«Господин Стурза, например, у которого состояние в десятки миллионов долларов (стал успешным бизнесменом после того как занимал пост премьер-министра РМ), мог бы помочь людям, медикам, которые находятся в первых рядах, сделать подарки на счета, открытые столичной мэрией. Господин Стурза, вы сами найдете счет или необходима помощь? Давайте, народ ждет, что поделитесь тем, что…. Вы понимаете», – написал Фуркулицэ.



Напомним, что фракция ПСРМ в составе 37 депутатов, приняла решение перечислить свою ежемесячную зарплату в фонд борьбы с COVID-19.

