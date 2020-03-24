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Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
 

Заявления для прессы после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 24 марта 2020 г.



Опубликовано: 16:55 24/03/2020




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