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Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
 

Заявления для прессы по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС



Опубликовано: 16:54 24/03/2020




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