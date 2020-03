Președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculiță, îl sfătuie pe omul de afaceri Ion Sturza, fost premier al țării, în loc să se dea cu părerea în plină criză provocată de COVID-19 mai bine ar fi să facă donații în sprijinul sistemului sanitar și al medicilor care luptă cu virusul ucigaș.



Deputatul remarcă atitudinea perfidă a acestuia în plină pandemie. Potrivit lui Furculiță, adineaori politolog și expert în economie, securitate și istorie, astăzi Sturza, alături de alți băgători de seamă, se erijează în mare cunoscător în virusologie și vine cu un șir de sfaturi către autorități.



”Brusc a crescut numărul experților în virusologie. (…) Sunt aceiași oameni, care până recent se pricepeau în politologie, arheologie, agricultură, ecologie, securitate, politică externă. Zilnic apar consultații pe Facebook de la Sturza, Usatîi, Candu, Sandu, Șor despre ce să facă Guvernul în lupta cu COVID-19”, a scris socialistul pe pagina sa de socializare.



Furculiță le amintește acestora că unii dintre ei au fost la guvernare și ”n-au făcut nici cât e negru sub unghie, ca să pregătească sistemul medical pentru o eventuală pandemie”. Liderul fracțiunii PSRM spune că acum sistemul medical, medicii și oamenii care lupta cu acest virus au nevoie de acțiuni concrete și nu de comentarii.



”Domnul Sturza, de exemplu, la zecile de milioane de dolari pe care-i are (a prosperat după ce a deținut funcția de prim-ministru al Republicii Moldova), ar putea să ajute oamenii din țara noastră, medicii care stau în prima linie a luptei cu coronavirusul, printr-o donație pe conturile deschise de Primăria Chișinău. Domnule Sturza, găsiți singur contul bancar, ori aveți nevoie de ajutor? Haideți, poporul așteaptă să vă împărțiți cu el din ce ați ….înțeles”, a scris Furculiță.



Amintim, fracțiunea parlamentară a PSRM, care are acum în componența sa 37 de deputați, a decis să doneze salariul pentru o lună în contul fondului de luptă împotriva răspândirii COVID-19.