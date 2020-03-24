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Индекс инфицированных COVID-19 в Молдове ниже, чем в других странах




Количество инфицированных коронавирусом в Молдове меньше, чем в странах с аналогичной численностью населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом worldometers.info.

Так, на данный момент в Республике Молдова насчитывается 109 заболевших при населении в 2,99 млн. человек. В Литве, в которой проживают 2, 79 млн. выявлено 187 заболевших коронавирусом, в Армении, население которой составляет 3,05 млн - 235 случаев, в Хорватии при населении 4,1 млн. – 361 заболевших.

Показатель смертности при заболевании COVID-19: в Молдове скончался один пациент, у которого было диагностировано инфекционное заболевание. В Словении с населением 2,08 млн. смертельных случаев три, в Боснии и Герцоговине – 3,3 млн. – один, в Литве – один.

Если сравнивать коэффициент количества заболевших на 1 млн. жителей, то в Молдове он оставляет 27, в Боснии и Герцоговине – 46, в Литве - 69, Армении- 79.


Опубликовано: 15:39 24/03/2020

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