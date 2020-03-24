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СИБ заблокировал еще два сайта с Fake News


Служба информации и безопасности выявила два сайта, которые продвигают фальшивые новости об эволюции коронавируса. Речь идет о таких ресурсах как covid19-md.tk и news-front.info, которые после мониторинга могут быть заблокированы Национальным агентством по регламентации в области электронных и информационных технологий.

Решение СИБа основывается на распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 23 марта 2020 года, согласно которому поставщики электронных услуг, доступных обществу, обязаны немедленно блокировать онлайн источники, которые продвигают фальшивые новости о коронавирусе.

Агентство готово прекратить доступ к ним на основе информации, предоставленной СИБ.


Опубликовано: 15:35 24/03/2020

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