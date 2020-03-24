Президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами принял решение задействовать личный состав Министерства обороны в управлении кризисной ситуацией. В связи с этим глава государства подписал Указ, дающий военным разрешение принять участие в соответствующих действиях для дополнительной поддержки усилий Правительства по борьбе с пандемией.



Кроме этого, президент провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны и Министерства внутренних дел, с секретарем Высшего совета безопасности для обсуждения совместных мер государственных органов по обеспечению выполнения решений, ранее принятых властями для борьбы с распространением вируса.



«Министерство обороны должно быть готово предоставить свои логистические ресурсы для поддержки медицинского персонала, участвующего в управлении этим кризисом. Речь может идти о выделении больничных мест, об участии военных медиков, транспортных средствах для нужд властей или о другой поддержке.



В то же время военные должны будут помочь Министерству внутренних дел в реализации уже принятых мер по предотвращению распространения вируса. Речь в том числе идет о патрулировании общественных мест для гарантированного соблюдения социальной дистанции (имея в виду также самоизоляцию пожилых людей или детей), что жизненно необходимо для предотвращения распространения пандемии и сокращения заболеваемости среди социально уязвимых категорий граждан», - отметил президент Игорь Додон.



Молдавский лидер заверил, что военные в случае необходимости обеспечат поддержку пожилых людей, чтобы тем не пришлось покидать жилище.



«В зависимости от развития ситуации в ближайшее время мы примем решение и о других мерах по ограничению распространения вируса», - заявил Игорь Додон.





