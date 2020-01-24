На должность директора агентства Moldsilva назначен Дмитрий Кожокару. Новый глава ведомства был представлен коллективу агентства, передает Moldpres.



Глава Минсельхоза Ион Пержу отметил, что у нового директора агентства - более чем 35-летний опыт работы в области управления лесным фондом и госуправления, и пожелал ему успехов на новом посту.



В свою очередь, Дмитрий Кожокару заверил, что приложит максимум усилий для улучшения состояния национального лесного фонда и восстановления деградированных земель.