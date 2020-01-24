Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с главой мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем Фонда в нашей стране Владимиром Тулиным.



В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с завершением 20 марта срока действия Программы сотрудничества между МВФ и Молдовой, и пришли к единому мнению о том, что она в целом была реализована успешно. В этом же контексте была рассмотрена возможность перехода к новой Программе, сроки и содержание которой будут обсуждены позднее.



«Кроме того, говорили о ситуации в финансово-банковской, социальной и энергетической сфере страны, подчеркнули важность сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью оздоровления национальной экономики и повышения уровня жизни населения», - отметил президент.





