Три музыканта из Молдовы вернулись из турне по Китаю, где они вместе с румынской группой музыкантов выступали в том числе в городе Ухань. Именно в этом городе впервые зафиксировали вспышку нового коронавируса. Сейчас один из музыкантов находится дома на карантине. О состоянии здоровья остальных двух неизвестно, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Diez.



В китайском городе Ухань выступал один музыкант Органного зала и двое студентов кишиневской Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Директор Органного зала Лариса Зубку сообщила Diez, что побывавшая в Китае музыкант вчера вышла на работу, но ее послали на обследование.



«Сегодня она была у врача и сдала все анализы. Сейчас она находится на карантине», — отметила Зубку.



Студенты музыкальной академии сейчас не посещают занятия из-за каникул, и о состоянии их здоровья ничего не известно, как сообщила ректор академии Виктория Мельник.



В Румынии дома на карантине находятся четыре музыканта, которые также ездили в 50-дневное турне по Китаю.



По последним данным, в Китае от ранее неизвестного коронавируса уже погибли 25 человек, а общее число заразившихся в стране составляет 839 человек. Кроме того, случаи заболевания выявили в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и США.



Министерство иностранных дел и европейской интеграции 23 января призвало граждан Молдовы воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй, где впервые зарегистрировали вспышку нового коронавируса.



По последним данным, в Китае от вируса погибли 25 человек, а число заразившихся выросло до 839 человек. Город Ухань и еще около 10 городов провинции Хубэй закрыли на карантин.



Случаи заболевания выявили в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и США.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока решила не вводить глобальную чрезвычайную ситуацию, но рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию нового коронавируса 2019-nCoV. ВОЗ рекомендовал всем странам принимать меры для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроля за их состоянием.

