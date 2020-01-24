Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие муниципальном образовательном форуме «Участвуй в переменах», организованном муниципальными властями. Во время своего выступления, примар представил методы по улучшению системы образования.



Среди предложенных методов: улучшение психоэмоциональных условий, создание благоприятной обстановки, для обучения; качественный, доступный, безопасный и инклюзивный учебный процесс; развитие школьной инфраструктуры.



«Именно эти и другие аспекты важны, для создания качественного образования. Мы находимся в поиске решений по росту уровня образования на муниципальном уровне, чтобы дети были образованными, росли в благоприятной среде и были достойными гражданами. Также намерены предоставить и условия обучения для взрослых», - сказал Чебан.



По его словам, учебные заведения и семьи играют огромная роль в улучшении и создании комфорта, чтобы все дети могли чувствовать себя в безопасности, обучаться и развивать свой потенциал.



Примар считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы образование было качественным, доступным и инклюзивным.