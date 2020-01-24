Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: "Власть обретает черты "монолита" (ВИДЕО)
 

Ион Чебан принял участие в образовательном форуме «Участвуй в переменах»


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие муниципальном образовательном форуме «Участвуй в переменах», организованном муниципальными властями. Во время своего выступления, примар представил методы по улучшению системы образования.

Среди предложенных методов: улучшение психоэмоциональных условий, создание благоприятной обстановки, для обучения; качественный, доступный, безопасный и инклюзивный учебный процесс; развитие школьной инфраструктуры.

«Именно эти и другие аспекты важны, для создания качественного образования. Мы находимся в поиске решений по росту уровня образования на муниципальном уровне, чтобы дети были образованными, росли в благоприятной среде и были достойными гражданами. Также намерены предоставить и условия обучения для взрослых», - сказал Чебан.

По его словам, учебные заведения и семьи играют огромная роль в улучшении и создании комфорта, чтобы все дети могли чувствовать себя в безопасности, обучаться и развивать свой потенциал.

Примар считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы образование было качественным, доступным и инклюзивным.


Опубликовано: 15:35 24/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Примар Кишинева принял участие в форуме лидеров городов Восточной Европы и ...
  • Примар Кишинева навестил воспитанников кишиневской вспомогательной школы №6
  • Примар Кишинева пообещал санкции в отношении руководства Муниципального упр ...
  • Примар Кишинева обсудил с представителями спортивных федераций развитие спо ...
  • Ион Чебан: Сделаю все возможное, чтобы улучшить условия обучения в спецшкол ...







    • Все новости

    Директором Moldsilva назначен Дмитрий Кожокару
    Глава государства провел встречу с главой Миссии МВФ Рубеном Атояном (ВИДЕО)
    Музыканты из Молдовы вернулись из китайского города, где началась вспышка нового коронавируса. Один из них помещен на карантин
    Ион Чебан принял участие в образовательном форуме «Участвуй в переменах»
    Зинаида Гречаный встретилась с председателем Национального органа по неподкупности
    Игорь Додон провел встречу с послом Турции Гюролом Сёкменсюэром (ВИДЕО)
    Президент Молдовы присоединился к всемирному флешмобу «We Remember»
    Додон: Санду и Нэстасе хотят избавиться друг от друга
    Зинаида Гречаный провела рабочие встречи с главой Ассоциации адвокатов и председателем КСТР
    Игорь Додон пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Молдову весной этого года
    Эксперт: Майе Санду нужно было «соскочить» из правительства (ВИДЕО)
    Политолог: Государство сделало акцент на социальную политику (ВИДЕО)
    Богдан Цырдя: "Власть обретает черты "монолита" (ВИДЕО)
    Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение о «Брексите»
    Спикер парламента встретилась с председателем Национальной комиссии по финансовому рынку
    Пункт пропуска "Моловата" возобновил работу
    Зинаида Гречаный провела встречу с главой КС Владимиром Цурканом
    На Ботанике неизвестный напал с ножом на прохожих. Пострадавшие госпитализированы
    МИДЕИ просит граждан воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой опасного коронавируса
    Ко входу в одно из столичных общежитий подбросили младенца
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     