

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с главой Национального органа по неподкупности Родикой Анточ и с руководителем Управления по оценке, предупреждению и внедрению политики в рамках этого учреждения Виорелом Сокиркэ.



Стороны обсудили проблемы и задачи учреждения, а также меры, необходимые для укрепления его потенциала.