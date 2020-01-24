Зинаида Гречаный встретилась с председателем Национального органа по неподкупности
Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с главой Национального органа по неподкупности Родикой Анточ и с руководителем Управления по оценке, предупреждению и внедрению политики в рамках этого учреждения Виорелом Сокиркэ.
Стороны обсудили проблемы и задачи учреждения, а также меры, необходимые для укрепления его потенциала.
Опубликовано: 15:32 24/01/2020
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