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Игорь Додон провел встречу с послом Турции Гюролом Сёкменсюэром (ВИДЕО)


Президент Молдовы провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали восходящую динамику молдавско-турецкого политического диалога и продвинутый уровень двусторонних отношений в различных областях.

«Были едины во мнении о том, что официальный визит главы молдавского государства в Турцию 29-30 декабря 2019 года был успешным. В ходе этой поездки состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, и были подписаны четыре важных двусторонних соглашения.

Выразил благодарность руководству Турецкой Республики за финансовую и техническую помощь, оказываемую Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Отметил, что недавно в ходе встречи с руководством кишиневского представительства Агентства Сельдой Озденоглу мы договорились о совместной реализации ряда инвестиционных проектов на всей территории страны», - отметил Додон.



Опубликовано: 15:28 24/01/2020

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