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Президент Молдовы присоединился к всемирному флешмобу «We Remember»



На пути домой из Тель-Авива, прямо на борту самолета, по просьбе руководства еврейской общины Молдовы делегация Республики Молдова во главе с президентом Игорем Додоном приняла участие в проходящем сейчас во многих странах мира флэшмобе #WeRemember, посвященном памяти жертв Холокоста и приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима Красной армией.

Напомним, Парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, наша страна на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.


Опубликовано: 15:26 24/01/2020

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