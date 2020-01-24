Бывшие соратники по блоку "АКУМ", председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и председатель партии "Платформа достоинства и правда" Андрей Нэстасе хотят избавиться друг от друга. Так считает Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках нового выпуска платформы "Президент отвечает", передает aif.md.



Граждане попросили главу государства ответить, существует ли, по его мнению, до сих пор блок “АКУМ”.



"Не уверен, что мы должны давать этому оценку, это их личное дело. Но, как мне кажется, они хотят избавиться друг от друга. Майя Санду хочет досрочных выборов, чтобы избавиться от Андрея Нэстасе, потому что он в следующий парламент не попадет. Поэтому ей и нужны досрочные выборы: чтобы Нэстасе “исчез”. А Андрей Нэстасе хочет аполитичного кандидата на президентских выборах, чтобы избавиться от Майи Санду", – ответил Игорь Додон.



Президент также рассказал, что, по имеющейся у него информации, “европейские партнеры убеждают Нэстасе уступить еще раз”, и он считает, что лидер ППДП снова это сделает. Вместе с тем Игорь Додон отметил, что внутренние разборки – личное дело лидеров этих партий, тогда как “у нас другие заботы и другие приоритеты”.



"Наш приоритет – изменить жизнь людей к лучшему", – подытожил он. Напомним, что накануне то, что блок "АКУМ" больше не существует, в эфире передачи на частном телеканале подтвердил сам Андрей Нэстасе.