Председатель законодательного органа Республики Молдова Зинаида Гречаный провела ряд рабочих встреч перед началом новой сессии парламента.Таким образом, в ходе дискуссии с председателем Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, Эманоилом Плошницэ, председателем Ассоциации адвокатов Молдовы, обсуждались вопросы повестки деятельности адвокатов в нашей стране.«Наметили решения, которые могут способствовать улучшению ситуации и, соответственно, повышению качества услуг, предоставляемых гражданам», - отметила спикер.Также Зинаида Гречаный провела рабочую встречу с председателем Координационного совета по Радио и Телевидению Драгошем Виколом, на которой обсудили ситуацию, проблемы и предложения в этой области.