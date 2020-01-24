Зинаида Гречаный провела рабочие встречи с главой Ассоциации адвокатов и председателем КСТР
Председатель законодательного органа Республики Молдова Зинаида Гречаный провела ряд рабочих встреч перед началом новой сессии парламента.
Таким образом, в ходе дискуссии с председателем Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, Эманоилом Плошницэ, председателем Ассоциации адвокатов Молдовы, обсуждались вопросы повестки деятельности адвокатов в нашей стране.
«Наметили решения, которые могут способствовать улучшению ситуации и, соответственно, повышению качества услуг, предоставляемых гражданам», - отметила спикер.
Также Зинаида Гречаный провела рабочую встречу с председателем Координационного совета по Радио и Телевидению Драгошем Виколом, на которой обсудили ситуацию, проблемы и предложения в этой области.
Таким образом, в ходе дискуссии с председателем Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, Эманоилом Плошницэ, председателем Ассоциации адвокатов Молдовы, обсуждались вопросы повестки деятельности адвокатов в нашей стране.
«Наметили решения, которые могут способствовать улучшению ситуации и, соответственно, повышению качества услуг, предоставляемых гражданам», - отметила спикер.
Также Зинаида Гречаный провела рабочую встречу с председателем Координационного совета по Радио и Телевидению Драгошем Виколом, на которой обсудили ситуацию, проблемы и предложения в этой области.
Опубликовано: 12:42 24/01/2020
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