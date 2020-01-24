Глава государства на двусторонней встрече в Иерусалиме пригласил своего болгарского коллегу Румена Радева посетить Молдову весной этого года.



«В рамках этого визита мы совершим совместную поездку в Тараклийский район», - отметил Додон.



Кроме этого, президент высоко оценил молдо-болгарские отношения, которые продолжают укрепляться на протяжении последних лет, а также подчеркнул инетрес нашей страны к активизации политического диалога и проведению обмена визитами на высоком уровне.



«Поблагодарил болгарское руководство за финансовую, гуманитарную и техническую помощь, оказываемую Республике Молдова, особенно Тараклийскому району. Подчеркнул значительную роль, которую играет 52-тысячная болгарская община страны в контексте молдавско-болгарского партнерства», - сказал Игорь Додон.