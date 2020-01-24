Игорь Додон пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Молдову весной этого года
Глава государства на двусторонней встрече в Иерусалиме пригласил своего болгарского коллегу Румена Радева посетить Молдову весной этого года.
«В рамках этого визита мы совершим совместную поездку в Тараклийский район», - отметил Додон.
Кроме этого, президент высоко оценил молдо-болгарские отношения, которые продолжают укрепляться на протяжении последних лет, а также подчеркнул инетрес нашей страны к активизации политического диалога и проведению обмена визитами на высоком уровне.
«Поблагодарил болгарское руководство за финансовую, гуманитарную и техническую помощь, оказываемую Республике Молдова, особенно Тараклийскому району. Подчеркнул значительную роль, которую играет 52-тысячная болгарская община страны в контексте молдавско-болгарского партнерства», - сказал Игорь Додон.
«В рамках этого визита мы совершим совместную поездку в Тараклийский район», - отметил Додон.
Кроме этого, президент высоко оценил молдо-болгарские отношения, которые продолжают укрепляться на протяжении последних лет, а также подчеркнул инетрес нашей страны к активизации политического диалога и проведению обмена визитами на высоком уровне.
«Поблагодарил болгарское руководство за финансовую, гуманитарную и техническую помощь, оказываемую Республике Молдова, особенно Тараклийскому району. Подчеркнул значительную роль, которую играет 52-тысячная болгарская община страны в контексте молдавско-болгарского партнерства», - сказал Игорь Додон.
Опубликовано: 12:28 24/01/2020
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