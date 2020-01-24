Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
На Ботанике неизвестный напал с ножом на прохожих. Пострадавшие госпитализированы
 

Эксперт: Майе Санду нужно было «соскочить» из правительства


Отставка правительства была спровоцирована премьер-министром Майей Санду. Такое мнение в эфире программы «Дело принципа» высказал известный политолог Богдан Цырдя, пишет golos.md.

«Понятно, что Майя Санду спровоцировала это падение этого правительства. Почему? Рейтинг у нее был относительно высокий – если у Додона рейтинг 45%, то у нее был около 32%. Стабильное второе место! Но, начались проблемы!

Была 100%-ная уверенность, что транзита газа через Украину не будет – это раз. Второе – газ подорожает на 50-70%, об этом говорили все экономисты. Три – после этого пойдет обвальное повышение цен. Более того – упали темпы экспорта в ЕС, упали грузоперевозки, упали трансферты гастарбайтеров из-за границы. То есть, все говорило о том, что Майя Григорьевна может иметь проблемы с рейтингом, и это - в президентский год!

Поэтому, ей нужно было срочно «соскочить» из правительства, но «соскочить» не как «лузер», не как неудачник, а как жертва, как честный и принципиальный борец с коррупцией. Поэтому, она и затеяла эту комбинацию с законом «О прокуратуре», согласно которому она назначает прокурора, она снимает прокурора, она мониторит прокурора. Одним словом, она собой замещает прокурора и сама становится прокурором. Социалисты не могли этого позволить и определенным образом попали в капкан, поставленный Санду. Она хотела, чтобы ее отправили в отставку!» - заявил Богдан Цырдя.


Опубликовано: 12:20 24/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Богдан Цырдя о самоназначенцах в «борьбе с олигархами» Майе Санду и Андрее ...
  • Богдан Цырдя – О том, что заставило Майю Санду пойти на авантюру с назначен ...
  • Граждане считают, что Санду сама спровоцировала свою отставку
  • Майя Санду готова стать премьер-министром
  • СРОЧНО! Правительство Майи Санду отправлено в отставку!







    • Все новости

    Додон: Санду и Нэстасе хотят избавиться друг от друга
    Зинаида Гречаный провела рабочие встречи с главой Ассоциации адвокатов и председателем КСТР
    Игорь Додон пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Молдову весной этого года
    Эксперт: Майе Санду нужно было «соскочить» из правительства
    Политолог: Государство сделало акцент на социальную политику
    Богдан Цырдя: "Власть обретает черты "монолита"
    Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение о «Брексите»
    Спикер парламента встретилась с председателем Национальной комиссии по финансовому рынку
    Пункт пропуска "Моловата" возобновил работу
    Зинаида Гречаный провела встречу с главой КС Владимиром Цурканом
    На Ботанике неизвестный напал с ножом на прохожих. Пострадавшие госпитализированы
    МИДЕИ просит граждан воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой опасного коронавируса
    Ко входу в одно из столичных общежитий подбросили младенца
    Ион Чебан – руководству «Apa-canal»: «Переходите работать в офис при очистных сооружениях!»
    Еврейская община Молдовы поблагодарила президента Игоря Додона за участие в форуме памяти жертв Холокоста (ВИДЕО)
    Глава государства встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
    Игорь Додон почтил память жертв Холокоста на мемориале «Яд ва-шем» в Иерусалиме
    The Washington Times: Что будет дальше с молдавским криминальным олигархом?
    Зинаида Гречаный провела рабочую встречу с послом Армении
    Игорь Додон провел неформальную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     