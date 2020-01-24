Отставка правительства была спровоцирована премьер-министром Майей Санду. Такое мнение в эфире программы «Дело принципа» высказал известный политолог Богдан Цырдя, пишет golos.md.



«Понятно, что Майя Санду спровоцировала это падение этого правительства. Почему? Рейтинг у нее был относительно высокий – если у Додона рейтинг 45%, то у нее был около 32%. Стабильное второе место! Но, начались проблемы!



Была 100%-ная уверенность, что транзита газа через Украину не будет – это раз. Второе – газ подорожает на 50-70%, об этом говорили все экономисты. Три – после этого пойдет обвальное повышение цен. Более того – упали темпы экспорта в ЕС, упали грузоперевозки, упали трансферты гастарбайтеров из-за границы. То есть, все говорило о том, что Майя Григорьевна может иметь проблемы с рейтингом, и это - в президентский год!



Поэтому, ей нужно было срочно «соскочить» из правительства, но «соскочить» не как «лузер», не как неудачник, а как жертва, как честный и принципиальный борец с коррупцией. Поэтому, она и затеяла эту комбинацию с законом «О прокуратуре», согласно которому она назначает прокурора, она снимает прокурора, она мониторит прокурора. Одним словом, она собой замещает прокурора и сама становится прокурором. Социалисты не могли этого позволить и определенным образом попали в капкан, поставленный Санду. Она хотела, чтобы ее отправили в отставку!» - заявил Богдан Цырдя.