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Политолог: Государство сделало акцент на социальную политику


Государство сделало акцент на социальную политику, что, безусловно, положительно скажется на жизни простых людей. Такое мнение в эфире авторской программы Людмилы Бельченковой на телеканале Accent TV высказал политолог Богдан Цырдя.

«Самое главное, что президенту наконец-то удалось дать определенные черты социального государства – социальные инициативы президента и правительства. Наконец-то удалось внедрить инициативу о двойной индексации пенсий, компенсации за тепло, и введение пенсии по потере супруга в течение пяти лет, реальный рост заработной платы на 10% по всем секторам. Особенно радует тот факт, что удалось повысить и определенные социальные выплаты инвалидам, участникам военных действий и так далее», - сказал эксперт.

Богдан Цырдя также добавил, что уже сейчас четко обозначаются контуры новой экономической политики, которая «завязана» на усилении экономического роста за счет государственной политики, крупных инфраструктурных проектов, которые государство намерено запустить, начиная с марта-апреля этого года.

«Я имею ввиду этот кредит в 500 миллионов, который сейчас обсуждается с Россией, Турцией, Китаем и так далее», - отметил политолог.


Опубликовано: 12:15 24/01/2020

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