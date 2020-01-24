Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
На Ботанике неизвестный напал с ножом на прохожих. Пострадавшие госпитализированы
 

Богдан Цырдя: "Власть обретает черты "монолита"


Наступивший политический год обещает быть эффективным. Об этом в эфире программы "Дело принципа" на телеканале Accent TV заявил политолог, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Эксперт отметил, что главным достижением прошедшего года стало сотрудничество важнейших государственных институтов - президента, парламента и правительства, которые придерживаются общих принципов и целей.

«Власть обрела определенную вертикаль и власть обретает определенные черты "монолита" в том плане, что существует реальное сотрудничество между парламентом, правительством и президентом. Нет того, что было у нас до сих пор, когда 3-4 партии «пилят» министерства, пилят схемы, деньги и другое», - отметил Цырдя.

Политолог добавил, что когда есть общая команда, когда есть общая «психология» в работе руководства страны, то и результаты будут эффективными.


Опубликовано: 12:07 24/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Политолог Богдан Цырдя поздравил китайский народ с 70-летием образования КН ...
  • Политолог: Государство сделало акцент на социальную политику
  • Цырдя: «Глубинное Государство» напрямую влияет на мировые события
  • Цырдя: Бесплатное образование, жилье, медицину власть называет тоталитаризм ...
  • Цырдя: «на «банду» из примарии заведено около 600 уголовных дел»







    • Все новости

    Додон: Санду и Нэстасе хотят избавиться друг от друга
    Зинаида Гречаный провела рабочие встречи с главой Ассоциации адвокатов и председателем КСТР
    Игорь Додон пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Молдову весной этого года
    Эксперт: Майе Санду нужно было «соскочить» из правительства
    Политолог: Государство сделало акцент на социальную политику
    Богдан Цырдя: "Власть обретает черты "монолита"
    Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение о «Брексите»
    Спикер парламента встретилась с председателем Национальной комиссии по финансовому рынку
    Пункт пропуска "Моловата" возобновил работу
    Зинаида Гречаный провела встречу с главой КС Владимиром Цурканом
    На Ботанике неизвестный напал с ножом на прохожих. Пострадавшие госпитализированы
    МИДЕИ просит граждан воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой опасного коронавируса
    Ко входу в одно из столичных общежитий подбросили младенца
    Ион Чебан – руководству «Apa-canal»: «Переходите работать в офис при очистных сооружениях!»
    Еврейская община Молдовы поблагодарила президента Игоря Додона за участие в форуме памяти жертв Холокоста (ВИДЕО)
    Глава государства встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
    Игорь Додон почтил память жертв Холокоста на мемориале «Яд ва-шем» в Иерусалиме
    The Washington Times: Что будет дальше с молдавским криминальным олигархом?
    Зинаида Гречаный провела рабочую встречу с послом Армении
    Игорь Додон провел неформальную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     