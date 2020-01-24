Богдан Цырдя: "Власть обретает черты "монолита"
Наступивший политический год обещает быть эффективным. Об этом в эфире программы "Дело принципа" на телеканале Accent TV заявил политолог, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.
Эксперт отметил, что главным достижением прошедшего года стало сотрудничество важнейших государственных институтов - президента, парламента и правительства, которые придерживаются общих принципов и целей.
«Власть обрела определенную вертикаль и власть обретает определенные черты "монолита" в том плане, что существует реальное сотрудничество между парламентом, правительством и президентом. Нет того, что было у нас до сих пор, когда 3-4 партии «пилят» министерства, пилят схемы, деньги и другое», - отметил Цырдя.
Политолог добавил, что когда есть общая команда, когда есть общая «психология» в работе руководства страны, то и результаты будут эффективными.
Эксперт отметил, что главным достижением прошедшего года стало сотрудничество важнейших государственных институтов - президента, парламента и правительства, которые придерживаются общих принципов и целей.
«Власть обрела определенную вертикаль и власть обретает определенные черты "монолита" в том плане, что существует реальное сотрудничество между парламентом, правительством и президентом. Нет того, что было у нас до сих пор, когда 3-4 партии «пилят» министерства, пилят схемы, деньги и другое», - отметил Цырдя.
Политолог добавил, что когда есть общая команда, когда есть общая «психология» в работе руководства страны, то и результаты будут эффективными.
Опубликовано: 12:07 24/01/2020
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