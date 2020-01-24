Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о «Брексите». Теперь документ о выходе Великобритании из Евросоюза должен ратифицировать Европарламент, передает "Коммерсантъ".



«Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники»,— написал Шарль Мишель в Twitter.



Напомним, парламент одобрил законопроект о «Брексите» 22 января. Закон вступил в силу после подписания королевой Елизаветой II. Предполагается, что Европарламент рассмотрит вопрос о ратификации соглашения 29 января, сам «Брексит» запланирован на 31 января.



Большинство граждан Великобритании проголосовали за «Брексит» на референдуме 2016 года. В 2019 году в стране прошли выборы, на которых победили консерваторы. Их лидер Борис Джонсон выступает за реализацию «Брексита».