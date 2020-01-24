Спикер парламента встретилась с председателем Национальной комиссии по финансовому рынку



Спикер законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаный провела встречу с Валерием Кицаном, председателем Национальной комиссии по финансовому рынку.



«Определили приоритеты, обсудили планы и меры, необходимые для эффективной деятельности учреждения», - отметила Гречаный.



Опубликовано: 11:16 24/01/2020



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