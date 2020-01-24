Пункт пропуска "Моловата" возобновил работу
После однодневного перерыва пункт паромного типа "Моловата" возобновил работу. Движение через Днестр было нормализовано.
Напомним, что вчера, 23 января, пункт паромного типа "Моловата" временно приостановил свою деятельность из-за неблагоприятных метеоусловий. Сильный ветер мешал движению по реке.
Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, на данный момент все таможенные пункты работают в обычном режиме, cообщает aif.md.
Напомним, что вчера, 23 января, пункт паромного типа "Моловата" временно приостановил свою деятельность из-за неблагоприятных метеоусловий. Сильный ветер мешал движению по реке.
Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, на данный момент все таможенные пункты работают в обычном режиме, cообщает aif.md.
Опубликовано: 11:10 24/01/2020
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