После однодневного перерыва пункт паромного типа "Моловата" возобновил работу. Движение через Днестр было нормализовано.



Напомним, что вчера, 23 января, пункт паромного типа "Моловата" временно приостановил свою деятельность из-за неблагоприятных метеоусловий. Сильный ветер мешал движению по реке.



Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, на данный момент все таможенные пункты работают в обычном режиме, cообщает aif.md.

