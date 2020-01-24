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Зинаида Гречаный провела встречу с главой КС Владимиром Цурканом




Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела встречу с председателем Конституционного суда Владимиром Цурканом.

Стороны проанализировали меры, необходимые для эффективного сотрудничества, ликвидации задолженностей по решениям Суда, которые должны быть выполнены.

«Закон должен быть ясным, правила исчерпывающими, чтобы не оставлять места для толкований и злоупотреблений», - подчеркнула Гречаный.

Зинаида Гречаный провела встречу с главой КС Владимиром Цурканом


Опубликовано: 11:07 24/01/2020

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