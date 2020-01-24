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МИДЕИ просит граждан воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой опасного коронавируса


Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова рекомендует гражданам страны отложить поездки в провинцию Хубэй Китайской Народной Республики, в связи со вспышкой вирусной пневмонии (коронавируса), пишет Moldpres.

В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса.

Число жертв увеличилось до 17 человек, а более 570 человек инфицированы вирусом. Риск распространения вируса крайне высок.


Опубликовано: 09:25 24/01/2020

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