Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова рекомендует гражданам страны отложить поездки в провинцию Хубэй Китайской Народной Республики, в связи со вспышкой вирусной пневмонии (коронавируса), пишет Moldpres.



В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса.



Число жертв увеличилось до 17 человек, а более 570 человек инфицированы вирусом. Риск распространения вируса крайне высок.