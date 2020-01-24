Раввин Еврейской общины Молдовы Шимшон Даниэль Изаксон поблагодарил президента нашей страны Игоря Додона за участие в форуме памяти жертв Холокоста, который состоялся в Иерусалиме.«От имени Еврейской общины Молдовы я хочу особенно поблагодарить президента Республики Молдова за его участие в этом форуме! Это позволяет нам надеяться на то, что программы Еврейской общины, посвященные укреплению памяти среди школьников, студентов, памяти о Холокосте – колоссальной трагедии, которая имела место в Республике Молдова, чтобы эта память укреплялась и продолжалась!» - сказал Шимшон Даниэль Изаксон.