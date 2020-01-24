

Шокирующий инцидент произошел минувшим вечером, 23 января, во дворе одного из столичных общежитий. По данным правоохранительных органов, у входа в здание, в одну из колясок, подбросили младенца. Рядом с малышом была обнаружена записка с указанием даты его рождения.



Жильцы общежития обратились за помощью в полицию.



Новорожденный мальчик был доставлен в столичную детскую больницу. Органы правопорядка устанавливают личности и местонахождение родителей мальчика.