Ко входу в одно из столичных общежитий подбросили младенца
Шокирующий инцидент произошел минувшим вечером, 23 января, во дворе одного из столичных общежитий. По данным правоохранительных органов, у входа в здание, в одну из колясок, подбросили младенца. Рядом с малышом была обнаружена записка с указанием даты его рождения.
Жильцы общежития обратились за помощью в полицию.
Новорожденный мальчик был доставлен в столичную детскую больницу. Органы правопорядка устанавливают личности и местонахождение родителей мальчика.
Опубликовано: 09:10 24/01/2020
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