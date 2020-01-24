Глава государства встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
В Иерусалиме, перед началом официальной церемонии в память о жертвах Холокоста, президент Республики Молдова провел короткую неформальную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений между Молдовой и Евросоюзом. Договорились о продолжении диалога с целью обсуждения приоритетных задач нашего взаимодействия, в том числе по теме имплементации Молдовой важнейших реформ.
Заверил госпожу фон дер Ляйен в приверженности руководства РМ обязательствам, взятым в рамках курса на европейскую интеграцию, включая подписанные нами международные соглашения. Заявил также о продолжении курса на взвешенную внешнюю политику Республики Молдова», - отметил Игорь Додон.
Опубликовано: 07:03 24/01/2020
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