

В Иерусалиме, перед началом официальной церемонии в память о жертвах Холокоста, президент Республики Молдова провел короткую неформальную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.



«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений между Молдовой и Евросоюзом. Договорились о продолжении диалога с целью обсуждения приоритетных задач нашего взаимодействия, в том числе по теме имплементации Молдовой важнейших реформ.



Заверил госпожу фон дер Ляйен в приверженности руководства РМ обязательствам, взятым в рамках курса на европейскую интеграцию, включая подписанные нами международные соглашения. Заявил также о продолжении курса на взвешенную внешнюю политику Республики Молдова», - отметил Игорь Додон.



