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Глава государства встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен



В Иерусалиме, перед началом официальной церемонии в память о жертвах Холокоста, президент Республики Молдова провел короткую неформальную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений между Молдовой и Евросоюзом. Договорились о продолжении диалога с целью обсуждения приоритетных задач нашего взаимодействия, в том числе по теме имплементации Молдовой важнейших реформ.

Заверил госпожу фон дер Ляйен в приверженности руководства РМ обязательствам, взятым в рамках курса на европейскую интеграцию, включая подписанные нами международные соглашения. Заявил также о продолжении курса на взвешенную внешнюю политику Республики Молдова», - отметил Игорь Додон.



Опубликовано: 07:03 24/01/2020

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