Генеральный примар Кишинева Ион Чебан побывал с проверкой на очистных сооружениях, где было выявлено множество нарушений и несоответствие выполняемых работ с указанными сроками.«Вы все видели и слышали озвученные аргументы. Как вывод: сроки были превышены значительно, а три аргумента, почему работы не выполнены своевременно, для меня (нет рабочих, нет документов, ряд других проблем, - прим.ред.) - не аргументы. Не исключаю, что есть и проблемы в администрации «Apa-canal». Проблемы возникли и из-за тех, кто больше всех возмущается! Они виноваты в том, что происходит за последние три года в муниципии, они довели дела до этого состояния!» - сказал Чебан.Градоначальник также потребовал от руководства предприятия вместе с заместителями и юристами перейти работать в офис, расположенный на территории очистных сооружений.«Здесь условия хорошие, воздух приятный. Кто говорил, что здесь воздух плохой? Есть помещение. Переходите сюда работать вместе с вашими сотрудниками, либо пусть подают в отставку! Также, в течение двух недель, вы мне должны представить конкретные сроки и план дальнейших действий», - потребовал Чебан от и.о руководителя «Apa-canal» Анатолия Ликий.Примар возмутился еще и тем, что работы не были выполнены своевременно, сроки значительно превышены, а компания, работающая по данному проекту, требует выплаты компенсации в размере 3 млн. евро.По словам градоначальника, из 80% работ, которые должны были быть выполнены, на сегодняшний день, осуществлено лишь 25%. Он считает, что это произошло из-за неправильного управления предприятием, и личных интересов администрации.«Мы обратимся в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку законности всех осуществленных процедур», - отметил Чебан.Представители компании, осуществляющей работы на очистных сооружениях, аргументировали нарушения установленных сроков отсутствием необходимого количества работников.