Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в официальной церемонии поминовения жертв Холокоста в Мемориальном комплексе «Яд ва-шем» в Иерусалиме.



«От имени народа Молдовы и от себя лично, совместно с 50 зарубежными коллегами, возложил венок в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Второй Мировой войны», - сказал молдавский лидер.



Глава государства отметил, что трагедия еврейского народа происходил, в том числе, на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими до 300 тысяч евреев.



«Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться!» - заявил Игорь Додон.



Напомним, Парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста.