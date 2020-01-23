

Начиная с ближайшего понедельника, руководство Apă-Canal Chișinău будет работать в здании на станции по очистке сточных вод. В противном случае — заявления на стол. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан после проведенного сегодня знакомства с состоянием дел на этом объекте. Генпримар остался недоволен увиденным: внедрение проекта по реабилитации очистной станции велось из рук вон плохо. На сегодня проведено лишь около 25% работ вместо положенных 80%.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Я вижу, здесь условия хорошие. С понедельника врио директора Apă-Canal, заместители директора, руководитель юридического отдела и другие ответственные лица переезжают сюда, или кладут на стол заявления об увольнении по собственному желанию. Также в течение двух недель вы должны предоставить мне всё, что касается решения этого вопроса. Если хотите не потерять работу – надо решить проблему. До лета не так уж и далеко».



На территории учреждения будут установлены камеры видеонаблюдения для строгого контроля над ходом работ. Как и сообщалось ранее, внедрение проекта по реабилитации очистной станции велось из рук вон плохо: на сегодня проведено лишь около 25% работ вместо положенных 80%.



– Сколько времени вам нужно для завершения работ?

- Работы должны закончиться в июне 2020 года.

– Вы же мне сказали, что к апрелю? Так июнь или апрель?

– Июнь.

– Повторяю еще раз: подрядчики должны были завершить ремонтные работы 15 января этого года. Но из-за того, что были проблемы, сроки продлились.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Сроки не соблюдаются, оправдания по задержкам меня не убедили. Все проблемы, о которых я сегодня услышал, - это, на мой взгляд, проблемы компании-подрядчика. Не исключаю, что проблема и в руководстве Apă-Canal, в первую очередь это касается обстоятельств заключения данного контракта во времена предыдущей власти, но это еще будем прояснять».



Работы проводят компании PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, выигравшие тендер, в котором участвовало 15 компаний. Стоимость проекта составляет более 24 миллионов евро. Согласно контракту, работы по модернизации очистной станции должны быть завершены 16 июня нынешнего года.