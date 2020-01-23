

Бенефициары единовременной материальной помощи в размере 700 леев, которые по тем или иным причинам пока не получили деньги, смогут это сделать в любое время в течение всего текущего года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Она рассказала о ходе реализации этой, а также других принятых в конце 2019 года социальных инициатив.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



«Прежде всего, хочу обратить внимание на финансовую помощь в размере 700 леев, которая была предоставлена получателям пенсий и социальных пособий, чей ежемесячный размер не превышает 2000 леев. Со 2 по 20 января эту помощь уже получили 525 тысяч бенефициаров. Из переведенной суммы было выплачено 90,5%. Вы знаете, что запланированная в бюджете в этих целях сумма составила более 407 млн. леев, и есть ряд людей, которые еще не получили эту финансовую поддержку».



Те, кому забрать эти деньги пока не удалось, могут сделать это в любое время в течение всего текущего года. Никаких дополнительных документов для этого подавать не нужно, отметила Виорика Думбрэвяну. Министр также рассказала о ходе реализации других принятых в конце прошлого года социальных инициатив. В частности, с 1 января 2020 года социальные пособия для инвалидов и пожилых людей значительно увеличились. Так, пособие для людей с тяжелыми формами инвалидности выросло на 323,8 лея, для людей с выраженной формой инвалидности — на 302,21 лея, а для лиц со средними ограниченными возможностями — на 215,87 лея. В то же время, 9063 пожилых людей получили выросшие на 323,78 лея пособия. Еще одна инициатива, которая была принята по предложению президента страны, предусматривает учреждение пособия по потере кормильца. С этого года оно будет ежемесячно выплачиваться в случае смерти одного из супругов, подано уже 25 заявлений. Размер пособия будет соответствовать размеру пенсии по возрасту, которую получал бенефициар. Это абсолютное нововведение для нашей страны. Также были увеличены ежемесячная помощь ветеранам, материальная помощь в холодное время года и число ее получателей, единовременное пособие по рождению ребенка, и это — далеко не весь перечень уже реализуемых инициатив.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



«В этом году будут пересмотрены пенсии граждан, вышедших на пенсию до 1999 года и тех, чей стаж пенсионных выплат составляет менее 15 лет. На данный момент во всех территориальных управлениях национальной кассы социального страхования это право запросило 2178 человек».



Министр здравоохранения, труда и социальной защиты призвала тех, кто подпадает под это положение, обратиться в Национальную кассу социального страхования и представить запросы на рассмотрение. Также Виорика Думбрэвяну сообщила, что подобные встречи с прессой будут проводиться регулярно для того, чтобы министерство могло информировать граждан о мерах социальной защиты, которыми они могут воспользоваться для улучшения своего благосостояния.