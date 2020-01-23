

«Я вижу, что люди хотят работать на Родине и ждут перемен к лучшему», - такой вывод сделал премьер-министр Ион Кику по окончании своего рабочего визита в Вулканешты, где глава правительства вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах посетили районную больницу, лицей «Лучафэрул» и свободную экономическую зону «Вулканешты». В данной связи глава кабмина подчеркнул, что руководимое им правительство своими действиями будет поддерживать население Молдовы.



Первым пунктом визита стала районная больница Вулканешт, которая обеспечивает медицинскими услугами не только жителей этого района, но и, частично, Тараклийского. Зданию больницы уже 64 года, и на данный момент медучреждение находится на заключительном этапе модернизации. Этот процесс проводится при поддержке правительства Турции.



Больница очень востребована, особенно хирургическое отделение. Только в прошлом году количество операций, проведенных здесь, превысило 120. Глава местного управления здравоохранения заявила, что всё это – благодаря «золотым рукам» гагаузского хирурга и современному оборудованию.



СВЕТЛАНА ДУЛЕВА — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГАГАУЗИИ



«В этом году мы планируем попросить у страховой компании увеличения количества случаев, потому что у нас – одно из самых современных оборудований и один из лучших хирургов. Пациенты очень довольны».



Местные власти подчеркнули, что квалификация врачей, работающих в районной больнице Вулканешт, позволяет проводить широкий спектр медицинских операций, однако дополнительное количество современного оборудования не было бы лишним. В свою очередь премьер отметил, что правительство, при поддержке иностранных партнеров, постарается решить этот вопрос, потому что здоровье населения – приоритет для руководства страны.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Да, современное оборудование стоит дорого, но я думаю, для таких целей можно и нужно найти средства. Я уверен, что наши партнеры не просто смогут, но и захотят нам помочь в этих благих целях. Нужно только работать в этом направлении».



Вторым пунктом визита стал вулканештский лицей «Лучафэрул». Экскурсию по учебному заведению организовал его директор Сергей Килимиченко, с гордостью сообщивший премьеру об очень удачном опыте бесплатного питания в школах автономии для учащихся всех классов. В то же время, Килимиченко намекнул, что было бы неплохо перенять этот гагаузский опыт. Премьер, в свою очередь, обещал позаботиться обо всех детях страны.



«Сначала было сложно, потому что остро стоял вопрос финансирования. Но это очень положительная инициатива, и если бы была возможность реализовать ее по всей территории Молдовы.

- Организуем и по всей Молдове!».



Премьер остался доволен посещением лицея и пообещал изыскать средства для того, чтобы учебное заведение было реконструировано, поскольку школа была открыта на базе детского сада.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«То, что есть серьезные ожидания, что количество учащихся вашего лицея будет увеличиваться, вселяет большие надежды. К сожалению, подобные примеры сейчас большая редкость для нашей страны. Безусловно, необходимо в скором времени найти решение. Я видел, как вы стараетесь и вынуждены импровизировать, потому что это здание – детского сада, и не предназначено для школы. Обязательно надо найти выход из ситуации, и мы будем обсуждать этот вопрос».



Третьим пунктом повестки визита стала зона свободной торговли «Вулканешт». Премьер посетил предприятие, занимающееся производством строительной сетки. Его глава пожаловался на нехватку кадров, уточнив, что минимальная зарплата у сотрудников весьма приличная – 6 тысяч леев. Именно поэтому, по словам предпринимателя, есть потребность переквалифицировать аграриев в электриков.



«Вместе мы пытаемся трансформировать преимущественно сельскохозяйственную зону в зону, обладающую и промышленным потенциалом. Наши работники – это, в основном, жители близлежащих сел. Мы каждый день «делаем» по 30 км для того, чтобы на автобусе их привезти на работу, и пытаемся из людей, которые всю жизнь проработали с виноградом или кукурузой, сделать операторов, электриков, начальников смены. Очень сложно, но мы справляемся».



Подводя итоги своего визита, Ион Кику заявил, что остался очень доволен общением с людьми, и очень рад тому, что граждане, несмотря на многочисленные трудности и невзгоды, хотят работать на Родине.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Везде, где я был, я увидел, что люди хотят работать, хотят изменить жизнь к лучшему».