

Желая получить очередной транш от Международного валютного фонда, правительство Майи Санду намеревалось повысить тарифы на газ для населения. Карты раскрыл Ион Кику. Премьер-министр заявил, что такое обязательство перед МВФ было взято прежним кабинетом летом 2019 года. Несмотря на это, глава кабмина подчеркнул, что повышения тарифов не будет, даже если из-за этого придется взять паузу в отношениях с Фондом.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Почему МВФ пришел с требованием поднять тариф? Потому что летом, когда прошлое правительство договаривалось и заключало с ними соглашение, оно согласилось на условие, что до 31 октября 2019 года тарифы на газ будут повышены. Это обязательство, которое страна взяла перед МВФ. 20 сентября МВФ перечислил деньги, но правительство этого не сделало. Я не упрекаю правительство за то, что оно не подняло тарифы, я упрекаю правительство за то, что оно согласилось на это повышение. Не нужно было брать на себя это обязательство, потому что и на тот момент, и по итогам 2019 года «Молдовагаз» не накопила ни одного цента долга перед «Газпромом».



Кику пояснил, что Международному валютного фонду всё равно, кто сейчас возглавляет правительство. Если обязательство перед МВФ было взято, Фонд требует его исполнения. Однако премьер-министр отказался поднимать тарифы на газ, даже ценой отказа от дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Уже в ноябре они говорят новому кабинету министров: «Нас не интересует, как зовут премьера. Мы договаривались с правительством Молдовы. Вы не сделали этого, пожалуйста, делайте». Тогда и возник этот вопрос. Я сказал: если это условие останется действительным, мы возьмем паузу в отношениях с МВФ».



Кику добавил, что 22 января миссия МВФ прибыла в Молдову, в том числе для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества с нашей страной. Однако если ранее финансисты требовали беспрекословного исполнения взятых правительством Санду обязательств, после озвученной твердой позиции кабмина Кику о недопустимости повышения тарифов на газ риторика МВФ поменялась.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Ситуация изменилась, потому что сейчас они понимают реальность. Цена на импорт газа снизилась, экономического обоснования как такого нет для этого. Но остается вопрос по долгам «Молдовагаз», которые есть у предприятия перед «Газпромом». Это 438 миллионов. По сути, МВФ прав, мы должны за этим следить. Но то, что я и сегодня подтвердил: мы не согласимся на повышение тарифов на газ в этом году».



Экс-премьер пока не прокомментировала озвученные Ионом Кику заявления. Стоит отметить, что при правительстве Санду в августе 2019 года в Молдове выросли тарифы на электроэнергию. Тогда президент Игорь Додон рекомендовал кабинету министров принять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия безответственного и необоснованного решения НАРЭ, однако правительство не сделало этого.