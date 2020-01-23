

Правительство начало предпринимать решительные шаги по демонополизации национальной экономики. Первой, подвергшейся всестороннему анализу, стала деятельность по сбору и транспортировке металлолома. Премьер-министр Ион Кику собрал представителей предприятий, имеющих лицензию на этот вид деятельности, за исключением компании-монополиста, для того, чтобы обсудить сложившуюся на рынке ситуацию.



Кику подчеркнул, что это заседание – первое в цепи правительственной борьбы с монополиями, уточнив, что кабинет министров намерен качественно провести процесс демонополизации национальной экономики Молдовы.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Мы говорили, что будем уничтожать любую монополию, которая мешает нормальному развитию бизнеса. И «Metalferos» – один из примеров. Цель нынешней встречи – посмотреть, с какими проблемами вы сталкиваетесь в своей деятельности, что вам мешает работать и развиваться, в какой поддержке со стороны правительства вы нуждаетесь. И пример этого сектора может быть применен и для других областей, в которых у нас есть пусть и не очевидные, но признаки монополии».



В данной связи, министр экономики Анатолий Усатый сообщил, что руководители ведомства изучили проблемы на местах по всей цепочке, от сбора, транспортировки и до реализации, чтобы узнать, какие элементы можно изменить и улучшить. В свою очередь, руководство ANTA сообщило о мерах, принятых для предотвращения давления на компании со стороны инспекторов. Представители лицензированных компаний поблагодарили правительство за либерализацию рынка и возможность общаться открыто и напрямую. При этом предприниматели, занимающиеся сбором и продажей металла и отходов из металла, попросили премьера способствовать упрощению процедуры закупки, уточнив, что от простых людей, пытающихся сдать несколько килограммов металлолома, требуется огромное количество документов, в том числе, копия удостоверения личности. По словам представителей компаний, скупающих металл, подобная процедура отпугивает потенциальных продавцов.



«Во-первых, большое спасибо вам за эту сегодняшнюю встречу, на которой мы можем открыто говорить о своих проблемах и высказывать свои предложения. У меня такая просьба: рассмотреть вопрос об упрощении вопроса закупки металла, так, как вы сделали с орехами, потому что сейчас эта процедура очень громоздкая».



«Мы работаем, преимущественно, с наличными деньгами, и, соответственно, берем наличные у банков. Сейчас при снятии наличных банки не хотят выдавать деньги только на основе актов о закупке, а обязывают, чтобы у физического лица, у которого мы покупаем металл, мы брали и копию удостоверения личности. Однако далеко не все хотят предоставлять нам свои паспортные данные и не позволяют нам снимать копию удостоверения».



Участники проведенного премьером заседания сообщили, что есть случаи давления со стороны бывшего монополиста на продавцов, перевозчиков и покупателей металлолома. Глава исполнительной власти попросил представить ему доказательства этого и заверил, что в каждом проверенном случае компетентные органы предпримут решительные меры. Подводя итог, Кику дал указание сформировать рабочую группу, которая будет собирать информацию о проблемах и находить их решения.