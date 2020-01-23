

В четверг Высший совет прокуроров удовлетворил ходатайство генерального прокурора Александра Стояногло об отстранении от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. Вердикт будет действовать до окончательного принятия решения по делу, по которому проходит чиновник. Свое ходатайство в отношении Мораря Стояногло объяснил нормами действующего законодательства.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР



«Это предусмотрено действующим законодательством. В том случае, если в отношении прокурора заведено уголовное дело, он должен быть отстранен от должности. Мы действуем в полном соответствии с процедурой».



Напомним, Виорел Морарь был задержан 10 января за злоупотребление служебным положением и подделку государственных документов и помещен под предварительный арест на 20 суток. Прокурор обвиняется в том, что, предположительно, он принял от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки законодательным нормам, и на основании этой жалобы возбудил уголовное дело, подделав ряд процессуальных документов. Эти действия, согласно доказательствам, были совершены как в личных интересах, так и в интересах заявителя, а также других лиц из его окружения, с целью защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве и препятствовать быстрому, полному и объективному расследованию дела.