

Европейская комиссия за демократию через право, также известная как Венецианская комиссия, дала положительное заключение по проекту поправок в Закон о Высшем совете магистратуры, утвержденному ранее парламентом Молдовы. При этом эксперты считают, что депутаты должны были дождаться заключения комиссии до голосования.



Эксперты Венецианской комиссии поддерживают инициативу об увеличении численного состава Высшего совета магистратуры с 12 до 15 членов, а также включение в структуру представителей судов первой инстанции. Комиссия считает, что такие нововведения могут оказать положительное влияние на оценку, управление, дисциплину и ответственность судей. Приветствуют эксперты и назначение большинством депутатов пяти членов ВСМ из числа профессоров права. По их мнению, в этом большинстве должны присутствовать и представители оппозиции.



Венецианская комиссия считает, что кандидаты должны быть предложены внешними структурами, которые не находятся под государственным контролем, такими как юридические факультеты или Союз адвокатов. При этом Европейская комиссия за демократию через право заявила о дальнейшей открытости и готовности сотрудничать при разработке будущего конституционного проекта. Эксперты считают, что это хорошая возможность для властей Молдовы затронуть множество проблем, выявленных на конституционном уровне.



Отметим, что Министерство юстиции Республики Молдова приветствовало вердикт Венецианской Комиссии и быстрые сроки рассмотрения соответствующего проекта. Глава Минюста Фадей Нагачевский отметил, что возглавляемое им ведомство готово и далее открыто сотрудничать с консультативным органом в целях внедрения самых высоких европейских стандартов, касающихся консолидации независимости судебной системы Молдовы.