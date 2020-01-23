

У председателя парламента Зинаиды Гречаный в четверг была насыщенная повестка дня. Глава законодательного органа провела ряд встреч с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове. Так, в ходе встречи с послом США в Молдове Дереком Хоганом стороны констатировали, что уровень сотрудничества между Молдовой и США продолжает расти. Во время беседы также были обсуждены приоритеты деятельности законодательного органа страны и повестка молдавско-американских отношений на дальнейший период.



Стороны отметили хороший уровень сотрудничества в политической и экономической сферах, а также в процессе внедрения демократических реформ, и высказались за продолжение освоения потенциала молдавско-американского сотрудничества. В то же время Зинаида Гречаный представила приоритеты весенней сессии парламента, отметив необходимость поддержки социально-экономических проектов, особенно проектов в области регионального развития. Приоритетным будет также реформирование судебной системы с широким участием представителей гражданского общества, профессиональной среды и внешних экспертов. В данной связи спикер обратила внимание на положительное заключение Венецианской комиссии по проекту поправок в Закон о Высшем совете магистратуры, а также готовность к конструктивному сотрудничеству с властями Молдовы.



В ходе встречи с послом Армении Дживаном Мовсисяном было отмечено значительное увеличение взаимной торговли в прошлом году, объем которой составил 4,5 миллиона долларов, из которых 3,5 миллиона долларов — экспорт молдавских товаров в Армению. В то же время, Гречаный подчеркнула, что потенциал для развития сотрудничества между Молдовой и Арменией еще не до конца освоен. Кроме того, глава законодательного органа сообщила армянскому дипломату, что наша страна очень заинтересована в перенимании опыта евразийского сотрудничества Армении, в том числе в качестве члена Евразийского банка развития.



Также в четверг спикер поблагодарила посла Японии в Молдове Масанобу Йошии,

который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране, за поддержку, которую японские партнеры постоянно оказывают нашему государству, способствуя социально-экономическому развитию страны. Гречаный особо отметила прекрасный пример сотрудничества в области культуры, науки и образования, выразив благодарность за многочисленные проекты по модернизации детских садов, школ и больниц. В данной связи, председатель парламента подчеркнула важную роль Масанобу Йошии в развитии добрых отношений между Японией и Молдовой, выразив уверенность в продолжении многостороннего партнерства между нашими странами. В свою очередь, японский дипломат отметил, что Япония всегда находится в поиске новых путей для развития отношений сотрудничества и дружбы с Молдовой.