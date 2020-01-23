

Министры финансов Республики Молдова и Российской Федерации, Сергей Пушкуцэ и Антон Силуанов, в ближайшие дни встретятся, чтобы обсудить все детали кредита, который Москва готова предоставить Кишинёву. Об этом заявил глава государства Игорь Додон.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«В ближайшие дни министр финансов Молдовы Сергей Пушкуцэ встретится с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Они обсудят все детали кредита со стороны России, о котором мы договорились ранее с Владимиром Путиным».



Напомним, об открытии кредитной линии для Молдовы Игорь Додон и Владимир Путин договорились в декабре прошлого года. Позднее это обсуждалось и на встрече премьер-министров двух стран, Иона Кику и Дмитрия Медведева. Речь идёт о выделении на первом этапе 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты. Глава государства ранее уточнял, что условия кредита будут практически такими же, как те, по которым Молдова брала займы у других внешних партнёров.