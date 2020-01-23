

В ходе рабочего визита в Государство Израиль Игорь Додон провел неформальные встречи со своими коллегами из более, чем 20 стран. В их числе – президенты Франции, Италии, Германии и Румынии. О чем шла речь во время бесед, и какие договоренности были достигнуты - расскажем далее.



Президент пообщался с представителями Австрии, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Исландии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, со спикером Палаты Представителей Конгресса США и официальным представителем Ватикана. Фото Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсети, а впоследствии раскрыл детали некоторых бесед. В первую очередь глава государства выделил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«В ходе беседы с Эммануэлем Макроном я подтвердил ему приглашение совершить официальный визит в Республику Молдова. Отмечу, что последний визит главы Французской Республики в Молдову состоялся в конце 90-ых. Прошло уже более 20 лет. Эммануэль Макрон сказал мне, что рассмотрит это приглашение, и, будем надеяться, что он его примет».



Не менее продуктивной стала беседа с федеральным президентом Германии.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Это также была неформальная встреча, обмен мнениями по нашим двусторонним отношениям. Я получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 13-15 февраля. Надеюсь, в рамках этого форума наши контакты и обмен мнениями с Федеральным Президентом Германии будут продолжены».



В дружеской обстановке прошла встреча Игоря Додона с итальянским президентом Серджо Матареллой.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Я получил приглашение совершить визит в Италию и в Ватикан в первой декаде марта, чтобы провести встречи с руководством. Я уже встречался с Папой Римским в 2017 году, думаю, что мы сможем продолжить этот диалог и в этом году. Также надеюсь, что в марте у меня состоятся встречи с премьер-министром и с президентом Италии».



Двусторонние отношения между странами Игорь Додон обсудил и с президентом Австрии Александром ванн дер Беленом. Стороны договорились продолжить общение в более официальном формате в апреле текущего года. Еще одна беседа прошла с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Мы обменялись мнениями и прошлись по повестке двусторонних отношений. Обсудили и ситуацию в Молдове после падения последнего правительства и утверждения нового кабинета. Повторю, что считаю наших запрутских соседей стратегическими партнерами Молдовы. В апреле этого года мы отметим десятилетний юбилей соглашения о стратегическом партнерстве с Румынией. Я предложил своему коллеге вместе подготовить ряд мероприятий по этому случаю. Повторюсь: у нас отличные двусторонние отношения. Их нужно углублять по всем направлениям. Это и экономика, и социальные вопросы. Есть много проектов, которые нужно реализовать».



БЕТА: Сегодня Игорь Додон также намерен провести неформальные беседы с руководством Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, спикером израильского парламента, а также с другими официальными лицами. Напомним, глава государства совершает рабочий визит в Государство Израиль по приглашению Президента этой страны Реувена Ривлина для участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Это масштабное мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти «Освенцим» Красной армией. В Форуме принимают участие более 50 иностранных делегаций на уровне глав государств, правительств и парламентов.