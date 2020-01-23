

Глава государства принял участие в официальной церемонии поминовения жертв Холокоста в Иерусалиме. От имени народа Молдовы и от себя лично, вместе с зарубежными коллегами из 50 стран, Игорь Додон возложил венок в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Второй Мировой войны.



На своей странице в социальной сети Президент Республики Молдова отметил, что трагедия еврейского народа происходила в том числе на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими до 300 тысяч евреев. Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться! – подытожил глава государства. Напомним, Парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста.