Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела встречу с послом Армении Дживаном Мовсисяном. Председатель парламента отметила, что между двумя странами и народами сложились очень хорошие отношения дружбы и сотрудничества.



«Я рада, что Республика Молдова стала вторым домом для армянской диаспоры, которая вместе с представителями многих других национальностей способствует развитию нашей страны», - сказала спикер.



Во время встречи также было отмечено значительное увеличение взаимной торговли в прошлом году, в 2019 году ее объем составил 4,5 миллиона долларов, из которых 3,5 миллиона долларов - экспорт молдавских товаров в Армению. Но, в то же время, Зинаида Гречаный подчеркнула, что потенциал для развития сотрудничества между Молдовой и Арменией еще не освоен.



«Сообщила, что Молдове интересен опыт евразийского сотрудничества Армении, в том числе в качестве члена Евразийского банка развития. Дживан Мовсисян подчеркнул полную открытость Армении к расширению сотрудничества с Молдовой, как на высшем уровне, так и между местными органами власти, обратив внимание на то, что у наших стран есть много общего, а это является дополнительным преимуществом во взаимоотношениях. Посол Армении передал мне официальное приглашение председателя Парламента Армении совершить официальный визит в Ереван», - отметила Гречаный.