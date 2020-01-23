Игорь Додон провел неформальную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом







Президент Республики Молдова провел в Иерусалиме короткую неформальную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.



«Затронули вопросы двустороннего стратегического диалога между нашими странами, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления отношений в важнейших областях. Подтвердил приверженность руководства Республики Молдова международным обязательствам», - отметил молдавский лидер.



Опубликовано: 16:52 23/01/2020



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