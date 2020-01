În goana după următoarea tranșă de la Fondul Monetar Internațional, guvernul Maia Sandu intenționa să crească tarifele la gaz pentru populație. Declarațiile au fost făcute de către Ion Chicu. Premierul a spus că o astfel de obligație față de FMI a fost asumată de cabinetul anterior, în vara anului 2019. În ciuda acestui fapt, șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că nu va exista nici o creștere a tarifelor, chiar dacă din această cauză ar trebui să facă o pauză în relațiile cu FMI.



„De ce FMI a venit cu o cerere de majorare a tarifului? Pentru că, în vară, când guvernul trecut a convenit și a încheiat un acord cu aceștia, a fost de acord cu condiția ca până la 31 octombrie 2019 să fie majorate tarifele la gaz. Acesta este un angajament pe care țara și l-a luat față de FMI. Pe 20 septembrie, FMI a transferat bani, dar Guvernul nu a făcut-o. Nu reproșez Guvernului că nu a majorat tarifele, îi reproșez că a fost de acord cu această majorare. Nu a fost nevoie să ne asumăm acest angajament, deoarece la acel moment și la sfârșitul lui 2019, Moldovagaz nu acumulase niciun leu datorii către Gazprom”, a declarat Ion Chicu, prim-ministrul Republicii Moldova.



Chicu a explicat că Fondului Monetar Internațional îi este indiferent cine este acum șeful Guvernului. Dacă a fost luată o obligație față de FMI, fondul cere îndeplinirea acesteia. Cu toate acestea, premierul a refuzat să majoreze tarifele la gaz, chiar cu prețul de a lua o pauză în cooperarea ulterioară cu Fondul Monetar Internațional.



„În noiembrie deja, FMI au spus noului cabinet: „Nu ne interesează care este numele premierului. A fost un acord cu guvernul Moldovei. Nu ați făcut-o, vă rog, acum îndepliniți.” Atunci a apărut această întrebare. Am spus: dacă această condiție rămâne valabilă, vom face o pauză în relațiile cu FMI”, a conchis șeful executivului.



Chicu a adăugat că, pe 22 ianuarie, misiunea FMI a venit în Moldova, inclusiv pentru a discuta condițiile pentru o cooperare suplimentară cu țara noastră. Cu toate acestea, dacă anterior finanțatorii au cerut ca obligațiile guvernului Sandu să fie îndeplinite fără îndoială, după ce cabinetul Chicu a avut o poziție fermă cu privire la inadmisibilitatea creșterii tarifelor la gaz, retorica FMI s-a schimbat.



„Situația s-a schimbat, pentru că acum înțeleg realitatea. Prețul importurilor de gaze a scăzut, nu există nici o justificare economică în acest sens. Dar rămâne întrebarea cu privire la datoriile Moldovagaz, pe care compania le are către Gazprom. Aceasta este de 438 milioane. De fapt, FMI are dreptate, trebuie să urmărim acest lucru. Dar astăzi am confirmat din nou: nu vom fi de acord cu o creștere a tarifelor la gaz anul acesta”, a declarat Chicu.



Fostul premier nu a comentat încă declarațiile lui Ion Chicu. De remarcat că sub conducerea Guvernului Sandu din august 2019, tarifele la energie electrică au crescut. Apoi, președintele Igor Dodon a recomandat Cabinetului de miniștri să ia măsurile prevăzute de lege, pentru a suspenda decizia iresponsabilă și nerezonabilă a ANRE, dar Guvernul nu a făcut-o.