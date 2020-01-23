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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Открытие стеллы «Свеча памяти» в Иерусалиме



Опубликовано: 12:57 23/01/2020




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