Мировые лидеры присутствуют на открытии стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме (LIVE)
В эти минуты в Иерусалиме проводятся мероприятия, посвященные освобождению блокадного Ленинграда, лагеря смерти "Освенцим" и памяти жертв Холокоста.
На открытии монумента "Свеча памяти" присутствуют лидеры 50 стран. Президент Республики Молдова Игорь Додон был приглашен на этот форум своим израильским коллегой Реувеном Ривлином. Почетный гость мероприятия - президент Российской Федерации Владимир Путин.
На открытии монумента "Свеча памяти" присутствуют лидеры 50 стран. Президент Республики Молдова Игорь Додон был приглашен на этот форум своим израильским коллегой Реувеном Ривлином. Почетный гость мероприятия - президент Российской Федерации Владимир Путин.
Опубликовано: 12:48 23/01/2020
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