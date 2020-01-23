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Мировые лидеры присутствуют на открытии стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме (LIVE)


В эти минуты в Иерусалиме проводятся мероприятия, посвященные освобождению блокадного Ленинграда, лагеря смерти "Освенцим" и памяти жертв Холокоста.

На открытии монумента "Свеча памяти" присутствуют лидеры 50 стран. Президент Республики Молдова Игорь Додон был приглашен на этот форум своим израильским коллегой Реувеном Ривлином. Почетный гость мероприятия - президент Российской Федерации Владимир Путин.



Опубликовано: 12:48 23/01/2020

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