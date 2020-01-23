В эти минуты в Иерусалиме проводятся мероприятия, посвященные освобождению блокадного Ленинграда, лагеря смерти "Освенцим" и памяти жертв Холокоста.



На открытии монумента "Свеча памяти" присутствуют лидеры 50 стран. Президент Республики Молдова Игорь Додон был приглашен на этот форум своим израильским коллегой Реувеном Ривлином. Почетный гость мероприятия - президент Российской Федерации Владимир Путин.



