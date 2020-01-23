Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела рабочую встречу с послом США В Молдове Дереком Хоганом. Стороны обсудили приоритеты Парламента Молдовы и повестку молдо-американских отношений на следующий период, а также отметили хороший уровень сотрудничества в политической, экономической сферах, а также в процессе осуществления демократических реформ, и высказались за продолжение освоения потенциала молдо-американского сотрудничества.



«Представила приоритеты весенней сессии Парламента, отметив необходимость поддержки социально-экономических проектов, особенно проектов регионального развития. Приоритетным будет также реформирование правосудия с широким участием представителей гражданского общества, профессиональной среды и внешних экспертов. В этом контексте отметила положительное заключение Венецианской комиссии по проекту поправок в Закон о Высшем совете магистратуры, а также ее готовность к конструктивному сотрудничеству с властями Молдовы», - отметила Зинаида Гречаный.