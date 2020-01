Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a publicat pe pagina sa de pe o rețea de socializare un scurt rezumat video al vizitei sale în Israel. Șeful statului scrie că dorește să comunice cetățenilor obiectivele fiecărei vizite oficiale întreprinsă de el peste hotare.



"Voi face aceste treceri în revistă de fiecare dată cînd mă voi afla în deplasări oficiale, deoarece e importat ca cetățenii să știe că Republica Moldova are prieteni importanți pe plan extern, care își doresc să sprijine poporul nostru", a scris Igor Dodon.



Șeful statului menționează în mesajul video că a avut mai multe întrevederi bilaterale oficiale importante și a purtat discuții informale cu peste 20 de șefi de state și guverne.



În context, Igor Dodon a anunțat că Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar putea veni, în acest an, într-o vizită oficială în țara noastră.



"Am discutat cu domnul Macron și i-am reconfirmat invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova", a spus Dodon, menționînd că ultima vizită oficială a unui șef de stat francez în țara noastră a avut loc acum 20 de ani.



A doua întrevedere importantă, Igor Dodon a avut-o cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Oficialii au făcut de asemenea un schimb de opinii neoficiale. Igor Dodon a primit invitația de a merge la conferința de securitate de la München, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie.



O altă discuție neformală președintele Dodon a purtat-o cu omologul său italian, Sergio Mattarella. Astfel, în prima decadă a lunii martie Igor Dodon a primit invitația să meargă în Italia și la Vatican pentru a avea întrevederi cu conducerea acestor două state.



Următoarea discuție, Igor Dodon a avut-o cu președintele Austriei. Demnitarii planifică pentru luna aprilie un schimb de opinii și continuarea dialogului la nivel de conducere a țărilor noastre.



Șeful statului a menționat și schimbul de opinii cu președintele României, Klaus Iohannis. Părțile au făcut o trecere în revistă a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, după căderea ultimului Guvern și instaurarea noului Guvern.



"Reiterez că frații noștri de peste Prut sunt partenerii strategici ai Republicii Moldova. În acest an, în luna aprilie noi vom celebra 10 ani de la semnarea Acordului de parteneriat strategic cu România. I-am sugerat domnului președinte că ar fi bine să pregătim niște evenimente împreună la nivel de conducere a țării. Repet, avem relații excelente între țările noastre care trebuie aprofundate pe toate dimensiunile, și economic, și social. Avem mai multe proiecte care trebuie să fie implementate", a conchis Dodon.



Igor Dodon anunță că astăzi urmează să aibă un schimb de opinii neformal cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cu reprezentanții SUA, dar și cu alți demnitari.



ACCENT TV amintește că Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Statul Israel la invitația Președintelui acestei țări, Reuven Rivlin, în cadrul căreia va participa la Forul Mondial al Holocaustului.