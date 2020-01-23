Сотрудники Пограничной полиции в секторе Валя Маре спасли мужчину от утопления. Пострадавший упал в воду Прута во время рыбалки. Инцидент произошёл вечером 19 января, сообщает aif.md.



Друг пострадавшего позвал на помощь сотрудников Пограничной полиции, которые помогли мужчине выбраться из воды.



62-летнего жителя села Костулень Унгенского района вытащили на берег и оказали первую помощь до приезда врачей.



Мужчина был доставлен в районную больницу Унген. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.

