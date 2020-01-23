Пограничники спасли тонущего рыбака
Сотрудники Пограничной полиции в секторе Валя Маре спасли мужчину от утопления. Пострадавший упал в воду Прута во время рыбалки. Инцидент произошёл вечером 19 января, сообщает aif.md.
Друг пострадавшего позвал на помощь сотрудников Пограничной полиции, которые помогли мужчине выбраться из воды.
62-летнего жителя села Костулень Унгенского района вытащили на берег и оказали первую помощь до приезда врачей.
Мужчина был доставлен в районную больницу Унген. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.
Друг пострадавшего позвал на помощь сотрудников Пограничной полиции, которые помогли мужчине выбраться из воды.
62-летнего жителя села Костулень Унгенского района вытащили на берег и оказали первую помощь до приезда врачей.
Мужчина был доставлен в районную больницу Унген. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.
Опубликовано: 10:50 23/01/2020
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