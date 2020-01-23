Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Пограничники спасли тонущего рыбака


Сотрудники Пограничной полиции в секторе Валя Маре спасли мужчину от утопления. Пострадавший упал в воду Прута во время рыбалки. Инцидент произошёл вечером 19 января, сообщает aif.md.

Друг пострадавшего позвал на помощь сотрудников Пограничной полиции, которые помогли мужчине выбраться из воды.

62-летнего жителя села Костулень Унгенского района вытащили на берег и оказали первую помощь до приезда врачей.

Мужчина был доставлен в районную больницу Унген. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.


Опубликовано: 10:50 23/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • На КПП Леушены пограничники устроили перестрелку
  • В подразделениях Пограничной полиции открыли 6 кабинетов для психологически ...
  • Сын главы Пограничной полиции застрелился из отцовского оружия
  • В секторе Ботаника разбился мотоциклист. У мужчины во время езды случился и ...
  • Пожарные спасли женщину, упавшую в колодец







    • Все новости

    Пограничники спасли тонущего рыбака
    Примар Кишинева обсудил с представителями спортивных федераций развитие спорта в столице
    Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства России
    Премьер Кику провел встречу со спецпредствителем ОБСЕ
    В северных районах Молдовы ожидается снег
    Миссия МВФ оценила намерение правительства инвестировать в развитие инфраструктуры
    Автобус «Кишинев-Москва» попал в ДТП в Тульской области
    Игорь Додон провел в Иерусалиме ряд встреч с мировыми лидерами
    Пять студентов столичного колледжа отравились ацетоном
    Глава государства прибыл с рабочим визитом в Израиль (ВИДЕО)
    Молдавский парламент будет продвигать взвешенный диалог с соседями и стратегическими партнерами
    Всемирный банк предоставит Молдове 40 миллионов долларов
    Генпримар Кишинева и премьер-министр провели встречу с примарами всех населенных пунктов страны
    Богдан Цырдя: Расчет Майи Санду на разрозненность политического класса оказался ошибочным
    Госведомства и общественники откликнулись на призыв помочь дому-музею Пушкина в Кишиневе
    Игорь Додон встретился в Стамбуле с Министром молодежи и спорта Турции
    Адела Рэйляну: Социалисты не допустят повышения цен и закрытия учебных заведений
    Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
    Декларация ПСРМ: Все, кто прибегает к шантажу и занимается политикой подобными методами, должны ответить перед законом и избирателями
    Глава государства отправился в Израиль для участие во Всемирном форуме по Холокосту
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     